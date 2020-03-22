Амстердам, , 18:05 — REGNUM Количество скончавшихся от вспышки коронавируса в Нидерландах достигло 179 человек. Об этом 22 марта сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде страны.

По данным представителей института, за прошедшие сутки на территории страны скончались 43 человека.

Отмечается, что число выявленных в Нидерландах заражений коронавирусом выросло за последние 24 часа на 573 и теперь составляет более 4,2 тыс. случаев.

Как передавало ИА REGNUM, в Нидерландах в течении 21 марта от последствий вируса COVID-19 скончались около 30 человек.

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