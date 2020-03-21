Амстердам, , 17:16 — REGNUM В Нидерландах за сутки от последствий вируса COVID-19 скончались еще 30 человек. Таким образом, общее число жертв в стране составляет 136 человек. Об этом 21 марта сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде страны.

По данным организации, количество выявленных заражений коронавирусом выросло за последние 24 часа на 637 человек и теперь составляет 3631 случаев.

Как передавало ИА REGNUM, в Нидерландах в течении 19 марта от последствий коронавируса скончались 18 человек.

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