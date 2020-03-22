Берн, , 16:47 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии достигло 7014 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 22 марта, Федеральное управление здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в стране был зарегистрирован 901 новый случай заражения. Кроме того, четыре человека, ранее заразившихся коронавирусом, скончались.

Отмечается, что в общей сложности в стране умерли от данной инфекции 60 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта в Швейцарии число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 6113 человек.

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