Осло, , 22:10 — REGNUM Правительство Норвегии приняло решение усилить подразделениями территориальных войск пограничные переходы, сообщает 17 марта телеканал NRK.

Такие меры решено предпринять для ужесточения контроля за перемещением людей в ситуации вспышки коронавируса.

«Будет усилен контроль за границами страны. Вооруженные силы помогут в осуществлении этого контроля», — приводит телеканал заявление пресс-секретаря главы территориальной обороны Норвегии Франка Сёлвсберга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, достигло 1308, а три человека умерли от этой болезни.

Ранее правительство Норвегии приняло решение заблокировать въезд в страну для всех, у кого нет гражданства или вида на жительство.

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