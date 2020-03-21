Копенгаген, 21 марта 2020, 17:44 — REGNUM 71 случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Дании за прошедшие сутки. Об этом сообщило в субботу, 21 марта, датское Управление безопасности пациентов.
По данным ведомства, общее число зараженных в стране достигло 1326 человек.
Отмечается, что всего в Дании от коронавируса скончались 13 человек.
Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в Дании скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19.
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