Копенгаген, , 17:44 — REGNUM 71 случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Дании за прошедшие сутки. Об этом сообщило в субботу, 21 марта, датское Управление безопасности пациентов.

По данным ведомства, общее число зараженных в стране достигло 1326 человек.

Отмечается, что всего в Дании от коронавируса скончались 13 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в Дании скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19.

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