Копенгаген, , 20:20 — REGNUM В Дании скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает агентство Ritzaus Bureau.

Трагедия произошла в столичном регионе. По данным журналистов, скончавшимся пациентом является 81-летняя женщина, врачам ее не удалось спасти.

Напомним, в настоящее время в Дании зафиксировано 827 случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции сообщила, что в связи с пандемией коронавируса власти Дании закрыли границы страны.

Читайте также: Власти Дании закрыли границы страны в связи с пандемией коронавируса