Берлин, , 01:41 — REGNUM 19 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано на территории Германии после выявления еще шести тысяч новых случаев, 20 марта передает телеканал n-tv со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Число летальных случаев за сутки увеличилось в два раза и составило 62. Больше всего заболевших зафиксировано в регионе Северный Рейн-Вестфалия — 6257 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что помощь в борьбе с коронавирусом готовы оказать вооруженные силы Германии.

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