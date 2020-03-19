Берлин, , 22:59 — REGNUM Более 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Германии за последние сутки. Об этом сообщает 19 марта телеканал N-TV со ссылкой на данных, поступившие из федеральных земель ФРГ.

Отмечается, что общее число инфицированных вирусом на территории страны превысило 15 тысяч человек. Наиболее серьёзная ситуация с коронавирусом наблюдается в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Бавария.

По последним данным, на территории Германии официально подтверждено 44 случая летального исхода в резальтуте заражения новым коронавирусом.