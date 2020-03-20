Прая, , 12:38 — REGNUM В Кабо-Верде зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает 20 марта «Синьхуа».

По данным издание, заразившийся — 62-летний гражданин Великобритании, прибывший в Кабо-Верде 9 марта. Симптомы у него появились 16 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта, в мире коронавирусом заразились 209 839 человек, умерли — 8778. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 556 человек. Число случаев с летальным исходом выросло на 828.

Накануне, 19 марта, оперативный штаб заявил о росте количество людей в России, у которых диагностирован новый тип коронавируса. Так, только за сутки в стране было выявлено 52 новых случая заражения.

Читайте также: Коронавирус меняет мир — все новости