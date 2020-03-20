Симферополь, 20 марта 2020, 11:09 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил уголовной ответственностью для граждан, которые скрывают информацию о своих поездках за рубеж, способствуя распространению коронавируса. Об этом он заявил 20 марта в ходе заседания оперативного штаба по профилактике недопущения распространения коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, однако ни у кого из них коронавирус не подтвердился.
Подробности: Аксёнов заверил Путина в отсутствии больных коронавирусом в Крыму
Читайте ранее в этом сюжете: В крымском аэропорту вводят тотальную проверку здоровья прилетающих