Симферополь, , 11:09 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил уголовной ответственностью для граждан, которые скрывают информацию о своих поездках за рубеж, способствуя распространению коронавируса. Об этом он заявил 20 марта в ходе заседания оперативного штаба по профилактике недопущения распространения коронавируса.

«Я прошу всех помнить об ответственности. О том, что вы имели риск привезти сюда заразу и подвергаете опасности жизни крымчан. Поскольку тех, кто был за рубежом по биометрическому украинскому паспорту, не видно в базе. Если, по итогу выяснится, что кто-то скрыл эту информацию и привёз заразу на территорию Крыма, я буду настаивать на возбуждении уголовного преследования таких людей», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, однако ни у кого из них коронавирус не подтвердился.

Подробности: Аксёнов заверил Путина в отсутствии больных коронавирусом в Крыму

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