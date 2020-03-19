Симферополь, 19 марта 2020, 13:09 — REGNUM На сегодняшний день в Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, однако ни у кого «коронавирус» не подтвердился. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Крыму был принят режим повышенной готовности, с 18 марта закрыта граница с Украиной. Из-за этого пассажиропоток в Крым снизился практически в десять раз.
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