Симферополь, , 13:09 — REGNUM На сегодняшний день в Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, однако ни у кого «коронавирус» не подтвердился. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас организовано взаимодействие с ФСБ, МВД, Роспотребнадзором. На границе досматриваются все без исключения приезжающие. Полностью у всех граждан, которые были в неблагополучных странах с распространением эпидемии, берут биологические пробы. Все без исключения ставятся на контроль. На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — десять человек. При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Крыму был принят режим повышенной готовности, с 18 марта закрыта граница с Украиной. Из-за этого пассажиропоток в Крым снизился практически в десять раз.

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