Алжир, , 23:18 — REGNUM Власти Алжира с воскресенья 22 марта намерены отправить в отпуск половину государственных служащих в качестве меры противодействия эпидемии коронавируса, 19 марта сообщает агентство Reuters.

Также власти планируют ужесточить запрет на собрания, закрыть кафе и рестораны и ограничить движение общественного транспорта.

В настоящий момент от COVID-19 в Алжире погибли девять человек, в стране подтверждены 90 случаев заражения.

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