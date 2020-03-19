Москва, , 14:49 — REGNUM Ограничение полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ) вводится с 20 марта. Вылет рейсов будет осуществляться только из аэропорта «Шереметьево», говорится в опубликованном 19 марта поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства поручил ограничить пассажирские перевозки с территории России на территорию ОАЭ и обратно с полуночи 20 марта. Исключение сделано для регулярных рейсов Москва — Дубай и обратных рейсов, осуществляемых через терминал F в «Шереметьево». Приостановлены полёты в Абу-Даби и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта Россия ограничивает воздушное сообщение с рядом стран из-за пандемии коронавируса.

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