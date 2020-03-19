Абу-Даби, , 09:33 — REGNUM С 00:00 19 марта власти ОАЭ запретят безвизовый въезд гражданам семидесяти двух стран, включая Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Напомним, что с 17 марта власти страны приостановили выдачу въездных виз.

Отмечается, что данный запрет не распространяется на пассажиров, путешествующих транзитом через Абу-Даби или Дубаи, а также на иностранцев с действующими визами.

Отмечается, что обладатели резидентских виз ОАЭ, находящиеся за рубежом, могут вернуться на территорию страны, однако обязаны будут пройти режим карантина, установленный компетентными органами.

По состоянию на 18 марта, число случаев заражения коронавирусом в ОАЭ составило 113 человек, случаев летального исхода не зафиксировано.