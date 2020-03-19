Нур-Султан, , 14:07 — REGNUM Транспортный поток в Нур-Султане уменьшился на 20%, и передвижение в будущем будет ограничено. Об этом 19 марта заявил заместитель акима (главы) Нур-Султана Бахтияр Макен на брифинге.

Он призвал жителей города ограничить движение в связи с введением в городе карантина. Макен отметил, что работодатели с пониманием относятся к ограничительным мерам, поэтому переводят работников на дистанционную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане обнаружили 44 случая заражения коронавирусом, в том числе 19 — в Алма-Ате и 25 — в Нур-Султане. В этих городах введен карантин.

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