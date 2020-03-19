Москва, , 13:42 — REGNUM Четырнадцать граждан Казахстана не могут покинуть аэропорт Внуково и вернуться домой. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Отмечается, что 11 человек летели в республику транзитом из Доминиканской Республики и по одному человек из Индии, Германии и Шри-Ланки. Отмечается, что все пассажирам представлено питание.

В посольстве добавили, что в настоящее время обсуждается вопрос перевозки граждан Казахстана в другой аэропорт с последующей отправкой на родину.

Отметим, 19 марта несколько десятков граждан Казахстана не могут покинуть аэропорты Омска и Новосибирска из-за введения ограничительных мер.