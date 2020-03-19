Москва, , 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Так, главам всех российских регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал всех жителей РФ ограничить свои контакты из-за распространения коронавируса.

По его словам, несмотря на меры властей, «многое зависит от нас самих», от ответственного отношения к здоровью.

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