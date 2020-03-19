Москва, , 11:43 — REGNUM Ситуация по коронавирусу в мире очень напряженная. Надо быть готовыми к любому развитию событий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Крым.

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По его словам, ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для снижения его влияния на экономику.

Глава государства призвал граждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России гораздо лучше, чем в других странах.

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