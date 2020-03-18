, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 марта, на встрече с общественностью в Севастополе.

Путин подчеркнул, что сейчас наблюдается много вбросов, фейков и недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в России.

Российский лидер заявил, что та информация, которая поступает от органов власти о коронавирусе, совершенно объективна, и ей стоит доверять.