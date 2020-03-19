Нур-Султан, , 09:45 — REGNUM Жители Нур-Султана могут свободно въехать или выехать из города до 22 марта. Об этом 19 марта заявил заместитель акима (мэра) столицы Казахстана Бахтияр Макен на брифинге.

По его словам, ближайшие 72 часа разрешается покинуть город или вернуться в Нур-Султан воздушным и железнодорожным транспортом. С 22 марта въезд и выезд закроют. Пассажиров, следующих через город, будут провозить без остановок.

Макен отметил, что жители пригородных поселков Талапкер, Караоткель, Коянды, Косшы, Жибек Жолы и Шубар могут свободно въезжать и выезжать из Нур-Султана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта в Нур-Султане и Алма-Ате ввели карантин. Всего в республике выявлено 37 случаев заражения коронавирусом.

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