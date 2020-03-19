Атырау, Казахстан, 19 марта 2020, 08:27 — REGNUM Инспекторы в Казахстане выявили группу лиц, которая продавал партию из 1 млн медицинских масок неустановленного происхождения, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу.
Нарушители продавали маски в городе Атырау. Общая стоимость партии оценивается в 313 млн тенге ($705 тыс.). Сотрудники департамента экономических расследований по Атырауской области установили, что на партию отсутствуют документы, подтверждающие происхождение товара.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта в Казахстане зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом. В Алма-Ате и Нур-Султане ввели карантин.