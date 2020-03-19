Москва, 19 марта 2020, 09:42 — REGNUM Иммунитет надо укреплять в течение всего года, но особенно в конце зимы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, говоря о профилактике инфекционных заболеваний.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предлагает во время карантина по коронавирусу нужно обязательно мыть руки водой с мылом, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку.
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