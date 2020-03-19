Москва, , 09:42 — REGNUM Иммунитет надо укреплять в течение всего года, но особенно в конце зимы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, говоря о профилактике инфекционных заболеваний.

«Организм ослаблен уже в феврале лучше начинать пить витамины и есть больше овощей, а также не забывать про занятия спортом и сон в течение восьми часов минимум.

Конечно, важно, особенно в период панэпидемии ккоронавируса в мире, сколько человеку лет.

Мне, например, 56 и я контролирую регулярно свой вес, количество жира в организме, прохожу в день не менее 10 тыс. шагов. Это позволяет держать тонус в организме», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предлагает во время карантина по коронавирусу нужно обязательно мыть руки водой с мылом, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку.

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