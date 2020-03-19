Москва, , 08:30 — REGNUM Гражданам, вернувшимся из путешествия или командировки, нужно обязательно соблюдать карантин по коронавирусу и остаться дома на 14 дней (период, когда болезнь может проявить первые симптомы), сообщили в Роспотребнадзоре.

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Карантин означает, что ни при каких условиях нельзя выходить из дома. Пользоваться индивидуальной посудой. Исключить контакты с членами семьи. Заказывать продукты и товары онлайн.

Во время карантина по коронавирусу нужно обязательно мыть руки водой с мылом, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку и др. Если начали проявляться первые симптомы COVID-19, необходимо сразу обратиться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор назвал смартфон одним из главных источников бактерий и вирусов и посоветовал проводить регулярную дезинфекцию гаджета.

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