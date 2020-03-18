Рабат, , 16:58 — REGNUM Власти Марокко сообщили об увеличении числа носителей коронавирусной инфекции еще на пять человек, 18 марта сообщает Morocco World News.

Общее число случаев COVID-19 в королевстве выросло до 49. За сутки наличие инфекции было проверено у более чем 190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от пневмонии из-за коронавирусной инфекции в Марокко скончались двое человек — 89-летняя женщина и 75-летний мужчина.

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