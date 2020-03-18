Пекин, , 16:17 — REGNUM В Пекине под председательством партийно-государственного лидера Си Цзиньпина прошло очередное заседание Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, посвящённое положению дел и ходу борьбы с эпидемией вирусной пневмонии, сообщает 18 марта Синьхуа.

Генсек ЦК КПК и председатель КНР выступил на заседании с речью, в которой проанализировал и дал оценку работе по профилактике и преодолению последствий эпидемии, а также поставил новые задачи.

Помимо вопросов противоэпидемиологического характера, на заседании ПК также рассматривалась социально-экономическая ситуация в стране и за рубежом. Обсуждались конкретные меры по максимально быстрому возобновлению работы экономики в ходе поэтапной отмены ранее принятых чрезвычайных мер.