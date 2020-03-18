Прага, , 14:39 — REGNUM Более 3 тыс. граждан Украины обратились в посольство Украины в Чехии с просьбой вывезти их домой, написал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис 17 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

«Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину», — сказано в сообщении.

Посол отметил, что часть людей эвакуируют самолётами компании SkyUp. Для граждан Украины также готовят специальные поезда из Варшавы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки около 45 тыс. граждан Украины вернулись в страну из-за рубежа. При этом иностранцы в основном уезжали с Украины.

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