Прага, 18 марта 2020, 14:39 — REGNUM Более 3 тыс. граждан Украины обратились в посольство Украины в Чехии с просьбой вывезти их домой, написал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис 17 марта на своей странице в социальной сети Twitter.
Посол отметил, что часть людей эвакуируют самолётами компании SkyUp. Для граждан Украины также готовят специальные поезда из Варшавы.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки около 45 тыс. граждан Украины вернулись в страну из-за рубежа. При этом иностранцы в основном уезжали с Украины.
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