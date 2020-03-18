Киев, 18 марта 2020, 12:32 — REGNUM За минувшие сутки на Украину из-за рубежа вернулись около 25 тыс. граждан Украины, заявил 18 марта представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии «Интерфакс—Украина».
Чиновник отметил, что иностранцы в основном покидали Украину, а 83-м иностранным гражданам отказали во въезде в страну.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с коронавирусом из-за рубежа на Украину вернулись более 11 тыс. человек.
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