Киев, , 12:32 — REGNUM За минувшие сутки на Украину из-за рубежа вернулись около 25 тыс. граждан Украины, заявил 18 марта представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии «Интерфакс—Украина».

"Что касается государственной границы, то в общем за последние сутки её в обе стороны пересекли 45 тыс. человек, большинство из которых следовали на въезд на Украину. От общего количества почти 41 тыс. — это граждане Украины, 25 тыс. из которых последовали домой», — рассказал он.

Чиновник отметил, что иностранцы в основном покидали Украину, а 83-м иностранным гражданам отказали во въезде в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с коронавирусом из-за рубежа на Украину вернулись более 11 тыс. человек.

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