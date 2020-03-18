Манила, , 13:46 — REGNUM Не менее 333 российских граждан находятся в настоящее время на Филиппинах. Из-за распространения по островному государству коронавируса их нужно эвакуировать, сообщила 18 марта советник — посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова в ходе видеотрансляции на странице дипмиссии в Facebook.

Она отметила, что на некоторых из 12 островов Филиппинского архипелага нет воздушных гаваней, что осложняет ситуацию. Так, 317 человек находятся вне самого крупного острова Лусон.

Российских граждан вывезут спецрейсом в Москву, но не раньше 21 марта. Для этого либо организуют рейс МЧС, либо рейс «Аэрофлота». Сейчас дипломатам нужны данные для составления списков граждан.

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