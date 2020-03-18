Манила, , 10:35 — REGNUM Специальный рейс запросило у Москвы российское посольство на Филиппинах, чтобы вывезти на родину более сотни соотечественников. Об этом посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев заявил в видеообращении, опубликованном 18 марта на странице диппредставительства в Facebook.

Он отметил, что правительству России направлено официальное предложение об организации спецрейса. Вариант маршрута пока не выбран, самолёт может прибыть в города Себу или Калибо. Через воздушную гавань в Калибо можно вывезти российских граждан, которые находятся на курортном острове Боракай.

Посольство в Маниле работает круглые сутки и делает всё, чтобы помочь остающимся на Филиппинах соотечественникам, подчеркнул Ховаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта на Филиппинах объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. По последним данным, в стране произошло 193 случая заражения, скончались 14 человек, выздоровели четверо.

Читайте также: Власти Филиппин ввели комендантский час в Маниле из-за коронавируса