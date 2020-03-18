Минск, , 12:46 — REGNUM По состоянию на утро 18 марта в Белоруссии зафиксирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны.

Пять человек выздоровели и были выписаны, у девяти заражённых наблюдаются клинические проявления болезни, у 37 человек анализ на вирус 2019-nCoV показал положительный результат, но проявления болезни отсутствуют.

«За всё время — 17 это завозные случаи, в т.ч. последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.

Специалисты наблюдают за 1960 гражданами, которые прибыли из стран, в которых распространяется коронавирусная инфекция. 2,7 тыс. граждан Белоруссии уже прошли двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал РФ бороться с коронавирусом вместе с Белоруссией.

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