Минск, , 15:28 — REGNUM Москва и Минск вместе должны бороться с коронавирусной инфекцией, а не закрывать совместную границу. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Ситуация непростая, и с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что коронавирус — это «общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений». Он также выразил сожаление, что сегодня жителей двух стран «искусственно размещают по разные стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустина с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса. Постановление вступает в действие с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.