Красноярск, , 10:44 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 18 марта сделал заявление по поводу противостояния коронавирусной инфекции в регионе. Комментарий Усса корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального правительства.

«С реальной угрозой мы столкнулись в прошлые выходные, у нас на сегодня выявлен один достоверный случай заболевания красноярца. И трое из них находятся под подозрением. И есть высокая вероятность того, что этот диагноз у них подтвердится», — подчеркнул губернатор края.

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По его словам, порядка 360 человек находятся под наблюдением по месту жительства.

«Есть надежда, и она обоснована, на то, что большинство этих людей, а может быть и все, будут признаны здоровыми», — отметил Усс.

Он добавил, что на сегодняшний день в мире нет медицинских средств, которые обеспечивали бы сдерживание коронавируса. Ключ к локализации — в руках граждан. Усс призвал беречь пожилых людей и соблюдать рекомендованные меры по противостоянию коронавирусу.

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В целом, по данным губернатора, ситуация в крае находится под контролем. Укреплена материально-техническая база медучреждений, дополнительно проинструктирован медперсонал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта был подтверждён диагноз «коронавирус» у красноярца, вернувшегося из Австрии.

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