Красноярск, , 12:49 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введён в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в пресс-службе регионального правительства.

Такое решение было принято на заседании краевого правительства. Органам власти, организациям рекомендуется отменить или перенести массовые мероприятия. Минздраву рекомендовано обеспечить работу необходимых обсерваторов. Также министерству поручено организовать непрерывное медицинское наблюдение за прибывающими из иностранных государств лицами.

Напомним, у мужчины, вернувшегося в Красноярск из Австрии, оказались положительными тесты на коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии коронавирусу.

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