Красноярск, , 14:21 — REGNUM У жителя города Красноярска по состоянию на 17 марта подтверждён коронавирус. Таким образом, в Красноярском крае на сегодняшний день зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Установлено, что мужчина посещал неблагополучную по коронавирусу страну — Австрию. Результат подтверждён в установленном порядке. Заболевший находится в полной изоляции и, как утверждают в министерстве, «не представляет опасности» для жителей края. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Красноярске определён круг лиц, с которыми контактировал мужчина. За контактными лицами ведётся наблюдение, проводится лабораторное обследование.

Власти края заверили, что ситуация находится на контроле. В регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия. В настоящее время под медицинским наблюдением на дому находятся 374 человека. Обследовано 1103 человека, вирус не выявлен.

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Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, у которого тесты определили коронавирус, вернулся в Красноярск из Австрии 15 марта. Его анализы для подтверждения диагноза отправляли в новосибирский центр «Вектор».

В Красноярском крае из-за коронавируса введён режим повышенной готовности.

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