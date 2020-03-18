Канберра, , 10:12 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране «чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности».

Моррисон также заявил, что граждане страны должны отказаться от всех зарубежных поездок из-за коронавируса.

По его словам, эпидемия может продлиться не менее шести месяцев, сообщает Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии от коронавируса умерли шесть человек. Всего на территории страны зафиксировано 512 случаев инфицирования коронавирусом.

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