Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM Из-за дефицита медицинских масок в аптеках, образовавшегося после начала эпидемии коронавируса, жители Улан-Удэ начали вспоминать навыки шитья и кроя. В соцсетях появились фотографии горожан с собственноручно изготовленными масками.

Одной из них стала председатель региональной организации родителей детей-инвалидов «Найдал» Елена Шитикова.

«Сшила себе маску, получила несколько предложений по пошиву на заказ, обещают хорошо оплатить», — написала она на своей странице в «Фейсбук».

По словам местных жителей, купить медицинские маски в аптеках невозможно. Есть сложности также с дезинфицирующими средствами.

Напомним, ранее в республике ввели запрет на массовые республиканские мероприятия. Как сообщало ИА REGNUM, ограничения введены также в Улан-Удэ и в районах, если количество участников превышает 750 и 250 человек соответственно.

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