Улан-Удэ, , 14:37 — REGNUM В инфекционном стационаре в Республике Бурятия в настоящее время находятся десять человек, прибывших из Кореи, а также двое граждан Китая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, у всех выявлена острая респираторная инфекция. Заражения коронавирусом не выявлено.

Кроме того, под медицинским наблюдением остаются 146 человек, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой. Всего в Россию через бурятский участок госграницы въехало 22 тыс. человек.

«Минздравом организована круглосуточная «горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее стало известно о запрете на все республиканские массовые мероприятия в Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, под ограничения попали также городские и районные мероприятия, если число участников превышает 750 и 250 человек соответственно.

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