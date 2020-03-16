Улан-Удэ, , 13:09 — REGNUM В Бурятии в связи с угрозой распространения коронавируса запретили все республиканские массовые мероприятия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании Республиканского оперативного штаба.

Кроме того, под ограничения попали также массовые городские и районные мероприятия с количество участников более 750 и 250 человек соответственно.

«Ограничительные меры приняты с открытой датой до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в мире», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее в минздраве республики жаловались на информационных террористов, пытающихся разгонять панику среди населения, распространяя ложные сведения о появлении больных. Как сообщало ИА REGNUM, в результате страдают медработники.

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