Москва, , 09:23 — REGNUM Из-за распространения коронавируса каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта до 12 апреля включительно. Об этом сегодня, 18 марта, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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В Москве занятия в школах отменяются с 21 марта по 12 апреля. В первых — четвертых классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек.

Детские сады в столице будут работать в обычном режиме, родители сами будут принимать решение, вести ли ребенка в детсад.

Как сообщало ИА REGNUM, продление весенних школьных каникул является одной из мер, предложенной к рассмотрению правительством РФ в условиях угрозы распространения коронавируса.

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