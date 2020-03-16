Псков, , 15:47 — REGNUM Весенние каникулы в школах Псковской области начались на неделю раньше обычного — с сегодняшнего дня, 16 марта. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Такие меры приняты в связи с указом губернатора региона Михаила Ведерникова, который рекомендовал отменить все массовые мероприятия в регионе, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. С 23 марта, когда каникулы кончатся, в школах планируют перейти на дистанционные формы обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 марта на дистанционное обучение перешёл Псковский государственный университет. В регионе усилены меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 в Псковской области нет.

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