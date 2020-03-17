Москва, , 15:11 — REGNUM В эти дни, когда из-за коронавируса школьники и студенты учатся дома, а сотрудники многих компаний осваивают удалённую работу, у многих граждан России исчезнут иллюзии относительно того, что работать или учиться легко и дома, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын, комментируя открытие бесплатных онлайн-кинотеатров.

«Дома легко и удобно смотреть кино и сериалы, и трудно не заметить радость детишек, которые именно этим и собираются заняться вместо учёбы. Первыми это заметили онлайн-кинотеатры, которые предлагают скоротать карантин по коронавирусу с удовольствием.

Кинотеатры соблазняют аудиторию бесплатными промокодами и подписками на две недели, а то и на месяц-полтора. Однако принимая предложение, лучше быть уверенным, что потом, если подписка перейдёт в платную, сумеешь отписаться.

Кинотеатры, которым позарез нужно расширить аудиторию в целом, и платящий сегмент в частности, будут бороться за каждого из граждан, убеждая в необходимости, что подписка останется необходимой и тогда, когда трудиться снова придётся в офисе, а учиться за партой.

Гипотетически возможен ещё один вариант — если все сейчас проявят сознательность и зарегистрируются, то аудитория онлайн-кинотеатров вырастет до такой степени, что площадкам станет выгоднее зарабатывать на рекламе, чем на подписке.

Но вряд ли такой сценарий сбудется. Зато кинотеатры смогут протестировать максимальный объём аудитории, который они вообще могут набрать, и с этими цифрами в руках привлекать новых инвесторов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные онлайн-кинотеатры в России объявили акции с бесплатной подпиской на фоне распространения коронавируса нового типа.

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