Москва, , 11:49 — REGNUM В связи с невесёлыми новостями о коронавирусе российским гражданам требуются положительные новости, им нужны патриотические поступки и когда их совершает бизнес — это вдвойне ценно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя открытие бесплатных онлайн-кинотеатров.

«В конечном итоге и эти онлайн-кинотеатры получат свои дивиденды в виде дополнительной подписки. Но, сейчас это не важно.

Социальная ответственность — вот то что требуется гражданам в настоящий момент.

Надеюсь что и СМИ поддержат эти инициативы, особенно в отношении пожилых людей, и особенно тех, кто теперь будет заперт в своих квартирах», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные онлайн-кинотеатры в России объявили акции с бесплатной подпиской на фоне распространения коронавируса нового типа.

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