Москва, 17 марта 2020, 11:49 — REGNUM В связи с невесёлыми новостями о коронавирусе российским гражданам требуются положительные новости, им нужны патриотические поступки и когда их совершает бизнес — это вдвойне ценно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя открытие бесплатных онлайн-кинотеатров.
Как сообщало ИА REGNUM, крупные онлайн-кинотеатры в России объявили акции с бесплатной подпиской на фоне распространения коронавируса нового типа.
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