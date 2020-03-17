Москва, , 08:47 — REGNUM Крупные онлайн-кинотеатры в России объявили акции с бесплатной подпиской на фоне распространения коронавируса нового типа. Среди таковых — Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv.

Чат-бот онлайн-кинотеатра Okko отправляет пользователям, оказавшимся в карантине, промокод на пакет подписок «Оптимум». Бесплатная подписка будет действовать 14 дней, предложение действительно для тех, у кого нет текущей подписки.

Онлайн-кинотеатр Ivi ввёл подписку на месяц за 1 рубль для новых пользователей. Такое сообщение опубликовано на странице Ivi в соцсети «ВКонтакте». Контент, произведенный ресурсами холдинга «Газпром-медиа», бесплатно доступен в онлайн-кинотеатре Premier.

Бесплатный доступ до конца апреля пообещали новым пользователям сервисы «КиноПоиск HD» и more.tv.