Москва, , 11:34 — REGNUM Кибермошенники всегда пытались извлечь выгоду из любого значимого информационного повода, используя его для привлечения внимания потенциальных жертв, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков, комментируя интернет-мошенничества на фоне распространения коронавируса.

«На смену спамерским рассылкам с липовыми предложениями оформить американскую «гринкарту», получить компенсацию за сгоревшие в начале 90-х вклады и прочее пришли сообщения, эксплуатирующие злободневную тему коронавируса.

«Коронавирусный» спам весьма разнообразен и содержит как ссылки на вредоносные сетевые ресурсы, угрожающие компьютеру заражением уже компьютерными, не представляющими непосредственной угрозы здоровью человека, вирусами, так и фишинговые запросы охотников за персональными данными доверчивых пользователей.

Помимо собственно спамерских рассылок, в последнее время регистрируется всплеск регистрации доменных адресов, апеллирующих к теме пандемии. Многие из размещенных по этим адресам ресурсов служат криминальным целям.

Успешно противостоять киберпреступникам позволит здоровый скептицизм, своевременное обновление программного обеспечения и владение актуальной информацией из проверенных официальных источников», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие в интернете мошенники используют вспышку коронавируса для хищения персональных данных и ложного сбора пожертвований.

Читайте также: Жителей РФ предупредили об интернет-мошенничестве на фоне COVID-19