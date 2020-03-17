Москва, , 08:22 — REGNUM Действующие в интернете мошенники используют вспышку коронавируса для хищения персональных данных и ложного сбора пожертвований. О «кибер-коронавирусе» рассказали РИА Новости IT-эксперты.

Злоумышленники пользуются беспокойством пользователей и, к примеру, рассылают им письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В «Лаборатории Касперского» пояснили, что в таком письме якобы содержатся рекомендации ВОЗ о профилактике заражения, однако пользователь при переходе по ссылке попадёт на фишинговый сайт и рискует передать мошенникам личную информацию.

Другая мошенническая схема — предложение от якобы Всемирного банка или МВФ сделать пожертвование для людей, нуждающихся в деньгах в связи с эпидемией.

Эксперты рекомендуют установить на компьютере системы безопасности, которые способны заблокировать фишинговые атаки заранее. Ещё один совет — не переходить по ссылке в письме, а набрать её в браузере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рекомендации о том, как научиться распознавать уловки кибермошенников, дали в Роскачестве.

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