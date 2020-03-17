Нур-Султан, , 11:28 — REGNUM В казахстанском городе Кокчетаве под угрозой затопления паводковыми водами оказались 950 человек, сообщили 17 марта в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Отмечается, что из-за интенсивного таяния снега поднимается уровень воды в реке Кылшакты. На месте задействованы силы департамента, организованы работы по укреплению берега реки и очистки русла.

Кроме того, спасатели взорвали 125 кг взрывчатки в местах слияния реки Кылшакты и озера Копа. В комитете уточнили, что после принятия оперативных мер ситуация стабилизировалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин заявил, что наиболее сложная паводковая ситуация в республике прогнозируется в Карагандинской области.

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