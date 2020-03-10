Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Наиболее сложная паводковая ситуация в Казахстане прогнозируется в Карагандинской области. Об этом 10 марта заявил заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин на пресс-конференции.

По его словам, МВД перешло на усиленный режим работы с Казгидромет. Сложная паводковая обстановка ожидается также в Кустанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Ильин добавил, что профилактические взрывные работы прошли на реках в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Кроме того, местные органы власти приступили к разрыхлению снега в руслах рек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил акимам (главам) регионов ежедневно контролировать паводковую ситуацию.

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