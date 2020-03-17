Москва, , 10:38 — REGNUM В России выздоровели пять пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

«93 случая заболевания. Пять человек выздоровело», — отмечается на сайте.

Всего на коронавирус в России было проведено 109 939 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для наблюдения граждан с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекции предусмотрено 404 обсерватора на 25 тыс. 335 мест.

По данным на 17 марта, уже развернуто 130 обсерваторов на 8 тыс. 823 места. В настоящее время в них размещены 192 человека с подозрением на коронавирус.

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