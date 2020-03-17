Москва, , 10:21 — REGNUM Городской карантин может быть объявлен в Москве при критическом росте заболеваемости коронавирусной инфекцией к 20 марта. Такую меру рассматривают столичные власти, сообщают 17 марта «Открытые медиа» со ссылкой на неназванные источники в правительстве России и мэрии Москвы.

«Главная мера для борьбы с распространением вируса — городской карантин», — указали собеседники издания, однако какое именно число инфицированных считается критическим, они не знают.

Такой карантин предполагает перевод на домашнюю работу сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении столицы. Так, многофункциональные центры перейдут на онлайн-услуги, перестанут принимать посетителей центры социальной поддержки. Возможны ограничения в работе торговых центров, баров и ресторанов.

Рассматриваются варианты с ограничением транспортного сообщения с соседними регионами и движения общественного транспорта в самом городе. На закрытие метро столичные власти пойдут только при самом тяжёлом развитии событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указом мэра Москвы Сергея Собянина были запрещены до 10 апреля все массовые уличные мероприятия и мероприятия в помещениях с участием более 50 человек.

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