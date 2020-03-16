Москва, , 17:50 — REGNUM В Москве запрещаются все массовые уличные мероприятия. Также запрещаются мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Запрет действует как минимум до 10 апреля. Об этом сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном сегодня, 16 марта.

Напомним, что наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России зарегистрировано именно в Москве.

Как показала практика иностранных государств, наиболее действенными мерами по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции являются массовый карантин и самоизоляция. В связи с этим власти предпринимают меры, направленные на сокращение контактов между людьми.